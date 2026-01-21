8.9 C
Inflazione italiana sale a 1,2%

A dicembre l’inflazione è risalita a +1,2%, tornando al livello di ottobre. L’Istat ha pubblicato i dati aggiornati, che mostrano un aumento dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività del 0,2% su novembre e dell’1,2% su dicembre dell’anno precedente.

Nella media, i prezzi al consumo risultano cresciuti dell’1,5% rispetto all’anno precedente, in accelerazione rispetto al dato registrato nell’anno precedente. L’andamento dell’inflazione media annua è influenzato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici regolamentati, degli energetici non regolamentati e dei beni alimentari non lavorati.

L’indice armonizzato dei prezzi al consumo aumenta dello 0,2% su novembre e dell’1,2% rispetto a dicembre dell’anno precedente, confermando la stima preliminare. La variazione media annua è pari a +1,7%.

L’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati aumenta dello 0,2% su novembre e dell’1,1% su dicembre dell’anno precedente. In media d’anno, la crescita dell’indice è pari a +1,4%. L’inflazione, misurata dall’IPCA, è pari a +1,7% sia per le famiglie con più bassi livelli di spesa sia per quelle con spesa più elevata.

