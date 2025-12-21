Inflazione Italia +0,8%

8 C
Nel mese di Novembre, l’Ufficio di Statistica della Città ha effettuato la rilevazione dei prezzi, che ha portato a risultati interessanti. L’indice complessivo dei prezzi al consumo per l’intera collettività è risultato pari a 121,3 (con base anno 2015=100), con una variazione del +0,5% rispetto al mese precedente e del +0,8% rispetto al mese di Novembre dell’anno precedente.

I prezzi dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto hanno segnalato una variazione del +0,3% sul mese precedente e del +1,9% su Novembre dell’anno precedente. I prezzi dei prodotti a media frequenza d’acquisto hanno segnalato una variazione del +0,8% rispetto al mese di ottobre e del +0,4% rispetto all’anno precedente. I prezzi dei prodotti a bassa frequenza d’acquisto hanno segnalato una variazione del +0,4% rispetto al mese precedente e del +0,1% rispetto a Novembre dell’anno precedente.

Nella tipologia di prodotto dei Beni, si rileva +0,2% su base congiunturale e invariato su base tendenziale. I prodotti in rilevazione hanno subito variazioni di prezzo come segue: Beni Alimentari +0,2% sul mese precedente e +1,5% sull’anno precedente, Beni Energetici +1,0% sul mese precedente e -3,2% sull’anno precedente, Tabacchi invariato sul mese precedente e +3,2% sull’anno precedente, Altri Beni +0,1% sul mese precedente e +0,1% sull’anno precedente.

Nella tipologia di prodotto dei Servizi, si registra +0,8% su base congiunturale e +2,1% su base tendenziale. Sono state riscontrate le seguenti variazioni: Servizi relativi all’Abitazione invariato sul mese precedente e +2,3% sull’anno precedente, Servizi relativi alle Comunicazioni -0,2% sul mese precedente e -0,6% sull’anno precedente, Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona +2,4% sul mese precedente e +3,3% sull’anno precedente, Servizi relativi ai Trasporti -1,7% sul mese precedente e +0,3% sull’anno precedente, Servizi vari +1,0% sul mese precedente e +1,4% sull’anno precedente. L’inflazione di fondo al netto degli energetici e degli alimentari freschi segnala +0,4% rispetto al mese precedente e +1,3% rispetto all’anno precedente.

