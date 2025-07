Inflazione in Umbria: Terni e Perugia a confronto 2024

Negli ultimi anni, l’economia italiana ha mostrato fluttuazioni significative, con aree che hanno vissuto cambiamenti sostanziali nei tassi di inflazione. Recenti dati Istat evidenziano che le province umbre, in particolare Terni, hanno registrato tassi di inflazione tra i più bassi del Paese.

Nel dettaglio, Terni ha visto un incremento dei prezzi pari solo all’1% su base annua, mentre a Perugia l’aumento è stato dell’1,6%. Di conseguenza, una famiglia media a Perugia sostiene una spesa annuale aggiuntiva di 433 euro, contro i 271 euro spesi da una famiglia a Terni.

A Perugia, gli alimenti, i combustibili e i servizi di ristorazione sono tra i principali responsabili dell’aumento dei costi. Nello specifico, carne e pesce hanno visto crescite vicino al 5%, insieme al latte, mentre l’olio di oliva ha registrato un calo sostanziale del 18,6%. Il burro, al contrario, ha visto un aumento di quasi 22 punti percentuali e la frutta ha oscillato tra un incremento del 7 e 8%. In particolare, il costo del caffè ha mostrato un balzo del 30%.

A livello nazionale, Bolzano si distingue per avere l’inflazione più alta (+2,3%), con un aggravio di spesa medio di 763 euro per famiglia. Segue Rimini con un’inflazione del 2,7% e un incremento di 743 euro, e Venezia, con un tasso del 2,2% e una spesa extra di 617 euro. Al contrario, Pisa si colloca come la città con l’inflazione più bassa (+0,6%), con un aumento complessivo di soli 162 euro. A livello regionale, il Trentino si posiziona come la regione più costosa, seguita dal Friuli Venezia Giulia e dal Lazio, mentre il Molise risulta la più economica con un incremento del 1%.