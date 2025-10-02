19.9 C
Roma
giovedì – 2 Ottobre 2025
Economia

Inflazione in Svizzera: previsioni e stabilità economica

Da StraNotizie
Inflazione in Svizzera: previsioni e stabilità economica

A Zurigo, l’inflazione di settembre ha registrato un aumento dello 0,2%, leggermente al di sotto delle previsioni. Tuttavia, gli analisti escludono il rischio di deflazione e non prevedono interventi da parte della Banca nazionale svizzera (BNS).

Secondo Karsten Junius di Safra Sarasin, i livelli di inflazione interna rimangono stabili e non accennano a contrarsi. Sebbene l’inflazione importata sia negativa, questa situazione è comune a causa del rafforzamento del franco svizzero. È fondamentale che i tassi di inflazione non scendano a livelli troppo bassi, come accaduto in passato. Pertanto, Junius afferma che non ci sarebbe bisogno di tassi d’interesse negativi.

Anche Sophie Altermatt di Julius Bär condivide una visione simile, sottolineando che, sebbene l’inflazione complessiva sia bassa, i dati recenti non giustificano un abbassamento dei tassi d’interesse.

Florian Germanier di UBS prevede un lieve aumento dei prezzi in Svizzera per il quarto trimestre, con un rincaro annuo attorno allo 0,4%. Questo è in linea con le aspettative della BNS, che continua a prevedere un tasso guida invariato allo 0%.

Infine, Kevin Gismondi della Banca cantonale di Zurigo (ZKB) suggerisce che la politica dei tassi a zero della BNS rimarrà in vigore per un periodo prolungato, riflettendo una situazione economica in evoluzione, ma senza necessità di cambiamenti immediati.

Articolo precedente
Dodik e la crisi della Republika Srpska: referendum in arrivo
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.