Inflazione in Svizzera: previsioni e stabilità economica

A Zurigo, l’inflazione di settembre ha registrato un aumento dello 0,2%, leggermente al di sotto delle previsioni. Tuttavia, gli analisti escludono il rischio di deflazione e non prevedono interventi da parte della Banca nazionale svizzera (BNS).

Secondo Karsten Junius di Safra Sarasin, i livelli di inflazione interna rimangono stabili e non accennano a contrarsi. Sebbene l’inflazione importata sia negativa, questa situazione è comune a causa del rafforzamento del franco svizzero. È fondamentale che i tassi di inflazione non scendano a livelli troppo bassi, come accaduto in passato. Pertanto, Junius afferma che non ci sarebbe bisogno di tassi d’interesse negativi.

Anche Sophie Altermatt di Julius Bär condivide una visione simile, sottolineando che, sebbene l’inflazione complessiva sia bassa, i dati recenti non giustificano un abbassamento dei tassi d’interesse.

Florian Germanier di UBS prevede un lieve aumento dei prezzi in Svizzera per il quarto trimestre, con un rincaro annuo attorno allo 0,4%. Questo è in linea con le aspettative della BNS, che continua a prevedere un tasso guida invariato allo 0%.

Infine, Kevin Gismondi della Banca cantonale di Zurigo (ZKB) suggerisce che la politica dei tassi a zero della BNS rimarrà in vigore per un periodo prolungato, riflettendo una situazione economica in evoluzione, ma senza necessità di cambiamenti immediati.