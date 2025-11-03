21.3 C
Roma
lunedì – 3 Novembre 2025
Economia

Inflazione in Svizzera: calo sorprendente ma tassi fermi

Da stranotizie
Inflazione in Svizzera: calo sorprendente ma tassi fermi

L’inflazione in Svizzera ha subito una diminuzione inattesa a ottobre, secondo i dati del governo, ma questo non è sufficiente a spingere la banca centrale a considerare una riduzione dei tassi di interesse. I prezzi sono aumentati dello 0,1% rispetto a un anno precedente, un calo rispetto al tasso dello 0,2% registrato a settembre.

Questo dato ha deluso le previsioni di un incremento dello 0,3% secondo un sondaggio Reuters, poiché i prezzi di alimenti e abbigliamento sono diminuiti. L’inflazione si colloca così al limite inferiore dell’obiettivo della Banca Nazionale Svizzera, fissato tra lo 0% e il 2%. La banca centrale, tuttavia, ha scelto di non rilasciare commenti.

Su un periodo mensile, i prezzi in Svizzera sono scesi dello 0,3% a ottobre rispetto al mese precedente. Questa diminuzione è dovuta principalmente al calo dei costi per pacchetti vacanza e hotel, oltre a una diminuzione nei trasporti privati. Secondo gli analisti, questo rallentamento non sarà sufficiente affinché la BNS riduca i tassi di interesse, che sono rimasti fermi allo 0% nell’ultima riunione.

L’economista Karsten Junius ha sottolineato che non ci si aspetta che i dati spingano la BNS a modificare la propria politica monetaria, nonostante l’importanza del calo mensile. Inoltre, GianLuigi Mandruzzato ha evidenziato che la Svizzera potrebbe affrontare un periodo prolungato di bassa inflazione, influenzata dalla debolezza dei prezzi interni e da un franco svizzero forte, che incide sui costi delle importazioni. Fattori come il recente abbassamento dei prezzi del petrolio e del gas naturale contribuiranno a questa dinamica nei prossimi mesi.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

Articolo precedente
Premio Eccellenza Mediterraneo, un mare che unisce culture
Articolo successivo
Giovani musicisti siciliani in gara per il Green Music Contest
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.