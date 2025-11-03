Inflazione in Svizzera: calo sorprendente ma tassi fermi

L’inflazione in Svizzera ha subito una diminuzione inattesa a ottobre, secondo i dati del governo, ma questo non è sufficiente a spingere la banca centrale a considerare una riduzione dei tassi di interesse. I prezzi sono aumentati dello 0,1% rispetto a un anno precedente, un calo rispetto al tasso dello 0,2% registrato a settembre.

Questo dato ha deluso le previsioni di un incremento dello 0,3% secondo un sondaggio Reuters, poiché i prezzi di alimenti e abbigliamento sono diminuiti. L’inflazione si colloca così al limite inferiore dell’obiettivo della Banca Nazionale Svizzera, fissato tra lo 0% e il 2%. La banca centrale, tuttavia, ha scelto di non rilasciare commenti.

Su un periodo mensile, i prezzi in Svizzera sono scesi dello 0,3% a ottobre rispetto al mese precedente. Questa diminuzione è dovuta principalmente al calo dei costi per pacchetti vacanza e hotel, oltre a una diminuzione nei trasporti privati. Secondo gli analisti, questo rallentamento non sarà sufficiente affinché la BNS riduca i tassi di interesse, che sono rimasti fermi allo 0% nell’ultima riunione.

L’economista Karsten Junius ha sottolineato che non ci si aspetta che i dati spingano la BNS a modificare la propria politica monetaria, nonostante l’importanza del calo mensile. Inoltre, GianLuigi Mandruzzato ha evidenziato che la Svizzera potrebbe affrontare un periodo prolungato di bassa inflazione, influenzata dalla debolezza dei prezzi interni e da un franco svizzero forte, che incide sui costi delle importazioni. Fattori come il recente abbassamento dei prezzi del petrolio e del gas naturale contribuiranno a questa dinamica nei prossimi mesi.