Inflazione in Spagna scende al 2,9%

L’inflazione in Spagna ha mostrato un rallentamento a dicembre, attestandosi al 2,9 per cento su base annua, un decimo di punto in meno rispetto a novembre. Ciò è stato possibile grazie al calo dei prezzi dei carburanti e dei lubrificanti per i veicoli, consentendo di chiudere con un livello medio di inflazione leggermente inferiore a quello dell’anno precedente.

Secondo i dati preliminari diffusi dall’Istituto nazionale di statistica, si tratta del secondo mese consecutivo di moderazione dei prezzi dopo il picco registrato in ottobre. La flessione è spiegata in larga parte dal confronto favorevole dei costi energetici rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

L’inflazione di fondo, che esclude energia e alimentari non lavorati, si mantiene intorno al 2,6 per cento, segnalando che le pressioni strutturali sui prezzi restano presenti, seppur più contenute rispetto ai mesi centrali dell’anno.