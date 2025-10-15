18.8 C
Inflazione in Spagna: il tasso sale al 3% a settembre

Da stranotizie
Il tasso d’inflazione in Spagna, armonizzato secondo i parametri dell’Unione europea, ha raggiunto il 3% a settembre, un incremento rispetto al 2,7% di agosto, come riportato dall’Istituto nazionale di statistica (Ine). Questi dati corrispondono alle previsioni sia della lettura preliminare diffusa due settimane prima, sia delle stime degli analisti intervistati da Reuters.

L’inflazione “core”, che esclude i prezzi volatili di alimenti freschi ed energia, è rimasta stabile al 2,4% nei dodici mesi fino a settembre, senza variazioni rispetto al mese precedente, ha aggiunto l’Ine.

Inoltre, i prezzi al consumo in Spagna sono aumentati del 3% nei dodici mesi fino a settembre, superando il 2,7% registrato fino ad agosto. Questo dato è leggermente superiore al tasso inizialmente stimato dall’Ine, che era pari al 2,9%.

