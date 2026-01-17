8 C
Roma
sabato – 17 Gennaio 2026
Economia

Inflazione in Sicilia

Da stranotizie
Inflazione in Sicilia

Il 2025 si chiude con un quadro economico complesso per le famiglie italiane e, in particolare, per quelle siciliane. I dati definitivi sui prezzi al consumo diffusi dall’Istat per il mese di dicembre restituiscono la fotografia di un’inflazione che, sebbene lontana dai picchi drammatici del passato recente, continua a erodere il potere d’acquisto.

A Palermo, l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività nazionale nel mese di dicembre ha fatto registrare una variazione congiunturale pari a -0,1%. Rispetto a dicembre dell’anno precedente, la variazione tendenziale è pari a +1,3%, un dato che si posiziona leggermente al di sopra della media nazionale (+1,2%).

In particolare, l’indice dei prezzi al consumo relativo ai beni ha fatto registrare una variazione tendenziale pari a +0,5%, mentre l’indice relativo ai servizi ha fatto registrare una variazione annua pari a +2,7%. L’inflazione di fondo, calcolata al netto dei beni energetici e degli alimentari freschi, a dicembre è risultata pari a +1,9%. Al netto dei soli beni energetici, l’indice dei prezzi al consumo ha fatto registrare una variazione tendenziale del +2,0%. L’indice dei prezzi al consumo relativo ai prodotti acquistati con maggiore frequenza ha fatto registrare una variazione rispetto all’anno precedente pari a +2,4%, rappresentando la vera “tassa occulta” sui bilanci familiari.

La Sicilia nel suo complesso mostra una resilienza inaspettata rispetto alle regioni limitrofe, con un’inflazione tendenziale del +1,1%, inferiore alla media nazionale (+1,2%) e più contenuta rispetto alla media del Sud (+1,5%). Catania registra un’inflazione tendenziale del +1,2%, perfettamente allineata alla media nazionale, mentre Messina si ferma al +1%. Il posizionamento della Sicilia appare virtuoso se confrontato con altre regioni del Mezzogiorno: Calabria (+2,1%), Puglia (+2%) e Campania (+1,5%).

A dicembre, la lieve accelerazione dell’inflazione è stata causata principalmente dai servizi relativi ai trasporti, passati da +0,9% a +2,6%. Il trasporto aereo passeggeri ha visto un’inversione di tendenza drammatica, passando da una variazione negativa a +3,0% su base annua. Sul fronte alimentare, il “carrello della spesa” è sempre più pesante, con i prezzi degli alimentari non lavorati accelerati dal +1,1% al +2,3% e un aumento dei prezzi dei vegetali freschi.

In sintesi, fare la spesa e curare la casa costa il 2,4% in più a Palermo e circa +1,9% a livello nazionale. Il Nord-Ovest registra l’inflazione più bassa (+0,9%), mentre il Nord-Est è allineato alla Sicilia (+1,1%). La classifica delle città stilata dall’Istat per dicembre vede in cima Bolzano, Napoli e Reggio Calabria (tutte a +1,8%). Palermo, con il suo +1,3%, si colloca in una fascia medio-alta, superando Roma (+1,2%) e Milano (+1,0%). L’anno si chiude con un’inflazione media annua dell’1,5%.

Articolo precedente
Medici in Italia
Articolo successivo
USA: giudice ferma agenti immigrazione
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.