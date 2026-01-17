Inflazione in Sicilia

Il 2025 si chiude con un quadro economico complesso per le famiglie italiane e, in particolare, per quelle siciliane. I dati definitivi sui prezzi al consumo diffusi dall’Istat per il mese di dicembre restituiscono la fotografia di un’inflazione che, sebbene lontana dai picchi drammatici del passato recente, continua a erodere il potere d’acquisto.

A Palermo, l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività nazionale nel mese di dicembre ha fatto registrare una variazione congiunturale pari a -0,1%. Rispetto a dicembre dell’anno precedente, la variazione tendenziale è pari a +1,3%, un dato che si posiziona leggermente al di sopra della media nazionale (+1,2%).

In particolare, l’indice dei prezzi al consumo relativo ai beni ha fatto registrare una variazione tendenziale pari a +0,5%, mentre l’indice relativo ai servizi ha fatto registrare una variazione annua pari a +2,7%. L’inflazione di fondo, calcolata al netto dei beni energetici e degli alimentari freschi, a dicembre è risultata pari a +1,9%. Al netto dei soli beni energetici, l’indice dei prezzi al consumo ha fatto registrare una variazione tendenziale del +2,0%. L’indice dei prezzi al consumo relativo ai prodotti acquistati con maggiore frequenza ha fatto registrare una variazione rispetto all’anno precedente pari a +2,4%, rappresentando la vera “tassa occulta” sui bilanci familiari.

La Sicilia nel suo complesso mostra una resilienza inaspettata rispetto alle regioni limitrofe, con un’inflazione tendenziale del +1,1%, inferiore alla media nazionale (+1,2%) e più contenuta rispetto alla media del Sud (+1,5%). Catania registra un’inflazione tendenziale del +1,2%, perfettamente allineata alla media nazionale, mentre Messina si ferma al +1%. Il posizionamento della Sicilia appare virtuoso se confrontato con altre regioni del Mezzogiorno: Calabria (+2,1%), Puglia (+2%) e Campania (+1,5%).

A dicembre, la lieve accelerazione dell’inflazione è stata causata principalmente dai servizi relativi ai trasporti, passati da +0,9% a +2,6%. Il trasporto aereo passeggeri ha visto un’inversione di tendenza drammatica, passando da una variazione negativa a +3,0% su base annua. Sul fronte alimentare, il “carrello della spesa” è sempre più pesante, con i prezzi degli alimentari non lavorati accelerati dal +1,1% al +2,3% e un aumento dei prezzi dei vegetali freschi.

In sintesi, fare la spesa e curare la casa costa il 2,4% in più a Palermo e circa +1,9% a livello nazionale. Il Nord-Ovest registra l’inflazione più bassa (+0,9%), mentre il Nord-Est è allineato alla Sicilia (+1,1%). La classifica delle città stilata dall’Istat per dicembre vede in cima Bolzano, Napoli e Reggio Calabria (tutte a +1,8%). Palermo, con il suo +1,3%, si colloca in una fascia medio-alta, superando Roma (+1,2%) e Milano (+1,0%). L’anno si chiude con un’inflazione media annua dell’1,5%.