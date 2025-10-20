15.5 C
Inflazione in Nuova Zelanda: impatti e reazioni di mercato

Secondo le ultime informazioni di Statistics New Zealand, l’indice dei prezzi al consumo (CPI) della Nuova Zelanda è aumentato del 3,0% su base annua nel terzo trimestre, rispetto a un incremento del 2,7% nel trimestre precedente. Il mercato si aspettava un aumento del 3,0% per il periodo considerato. Su base trimestrale, l’inflazione CPI è passata dall’0,5% all’1,0%.

Al momento, la coppia NZD/USD è in crescita dello 0,03%, scambiata a 0,5728.

Il dollaro neozelandese, noto anche come Kiwi, è una valuta influenzata dalla salute economica della Nuova Zelanda e dalle politiche della sua banca centrale. La performance dell’economia cinese gioca un ruolo importante, poiché la Cina è il principale partner commerciale. Notizie negative per l’economia cinese possono ridurre le esportazioni neozelandesi, impattando negativamente il valore della valuta. Inoltre, i prezzi elevati del latte, la principale esportazione della Nuova Zelanda, contribuiscono positivamente all’economia e al valore del NZD.

La Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) aspira a mantenere l’inflazione tra l’1% e il 3%, puntando a un tasso vicino al 2%. Se l’inflazione supera il target, la banca potrebbe aumentare i tassi di interesse, attirando investitori e sostenendo il valore del NZD. Al contrario, tassi d’interesse più bassi tendono a indebolire la valuta.

Le pubblicazioni di dati macroeconomici sono cruciali per valutare la situazione economica della Nuova Zelanda, impattando direttamente il valore del NZD. Un’economia forte con crescita e bassa disoccupazione supporta il valore della valuta, mentre dati deboli possono portare a una perdita di valore del NZD. Infine, il Kiwi tende a comportarsi bene in periodi di stabilità del mercato, mentre si indebolisce durante turbolenze econonomiche.

