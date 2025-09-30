Inflazione in Italia: stabilità e prospettive economiche

Si prevede che l’inflazione in Italia rimarrà contenuta sotto il 2% nel quarto trimestre, con una stima media dell’1,7% per il 2025. Queste indicazioni provengono da Paolo Pizzoli, economista senior di ING, in relazione ai dati sull’inflazione italiana che, secondo l’Istat, è rimasta stabile all’1,6% a settembre.

L’incremento dei prezzi dei prodotti alimentari trasformati e dei beni energetici ha bilanciato il rallentamento dei prezzi dei prodotti alimentari freschi, mantenendo invariato il tasso di inflazione complessivo. L’indice armonizzato è aumentato leggermente all’1,8%, influenzato anche dai saldi di fine estate. L’indice core, che esclude i prodotti alimentari freschi e l’energia, è rimasto fermo al 2,1% su base annua. Si è registrato un leggero calo nel divario tra inflazione dei servizi e inflazione dei beni, passato dal 2,1% di agosto all’1,9%.

Pizzoli sottolinea che la stabilità attuale dell’inflazione è una conseguenza della stagnazione economica, di un euro forte e della decisione dell’Unione Europea di non introdurre dazi contro gli Stati Uniti. Non si prevede un’immediata accelerazione dell’attività economica, mentre la risoluzione del conflitto tra Israele e Gaza potrebbe ulteriormente ridurre il rischio di aumento del prezzo del petrolio. I prezzi del gas si sono stabilizzati intorno ai 31 euro/MWh, con un alto livello di stoccaggio che riduce i rischi di carenze nell’approvvigionamento elettrico.

Anche la crescita salariale, che alimenta l’inflazione dei servizi, si è attenuata al 2,8%. Questo rallentamento sta limitando il recupero del potere d’acquisto, un divario che è cresciuto notevolmente negli anni precedenti. In un contesto incerto, non ci si aspetta un’accelerazione dei consumi privati che potrebbe generare inflazione da eccesso di domanda. Le indagini sulle imprese evidenziano un atteggiamento prudente nei confronti dei prezzi nei prossimi mesi.