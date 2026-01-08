1.3 C
Inflazione in Italia sale all’1,2%

Da stranotizie
Inflazione in Italia sale all'1,2%

Secondo le stime preliminari dell’Istat, a dicembre l’inflazione registra un aumento dello 0,2% su base mensile e accelera all’1,2% su base annua, tornando sui livelli di ottobre e superando l’1,1% di novembre. Nella media dell’anno, i prezzi al consumo risultano cresciuti dell’1,5% rispetto all’anno precedente.

L’inflazione di fondo, calcolata al netto degli energetici e degli alimentari freschi, mostra un aumento medio annuo dell’1,9%, mentre quella al netto dei soli energetici si attesta al 2%. A dicembre, il cosiddetto carrello della spesa accelera: i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona, passano da +1,5% a +2,2% su base annua, mentre quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto salgono dal 2% al 2,2%.

La lieve accelerazione dell’inflazione di dicembre è attribuita soprattutto alla crescita dei prezzi dei servizi relativi ai trasporti, degli alimentari non lavorati e di quelli lavorati. L’aumento è stato in parte compensato dalla diminuzione dei prezzi degli energetici regolamentati e dal rallentamento dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona. L’indice armonizzato dei prezzi al consumo registra a dicembre un incremento dello 0,2% su base mensile e dell’1,2% su base annua, con una media annua pari a +1,7%.

