Inflazione in Italia: prezzi stabili ma tensioni nei beni essenziali

L’inflazione in Italia rimane stabile, ma i prezzi continuano a sorprendendo. Secondo un recente report dell’Istat, a settembre l’indice dei prezzi al consumo segna una variazione mensile del -0,2% e una crescita annuale del +1,6%, confermando le stime preliminari. Sebbene i dati siano stabili, si osservano movimenti diversi nei vari settori. I servizi di trasporto, ad esempio, mostrano un rallentamento, passando dal +3,5% al +2,4%, mentre i prezzi degli alimentari non lavorati calano dal +5,6% al +4,8%.

Tra gli elementi che accelerano, vi sono gli energetici regolamentati, che crescono dal +12,9% al +13,9%, e quelli non regolamentati, passati da -6,3% a -5,2%. L’inflazione di fondo, esclusi energia e alimentari freschi, scende da +2,1% a +2,0%. Anche il carrello della spesa ha una diminuzione, scendendo dal +3,4% al +3,2%, mentre alcuni articoli di uso quotidiano come carburanti e prodotti consumabili mostrano un aumento leggero, passando dal +2,3% al +2,6%.

Nel complesso, l’inflazione acquisita per il 2025 segna un +1,7% per l’indice generale e un +2,0% per la componente di fondo. Sul fronte delle esportazioni, ad agosto si registra un calo del -1,1% su base annua, con una riduzione significativa verso gli Stati Uniti a causa di nuovi dazi. Le vendite verso Francia, Spagna e Paesi Bassi, invece, continuano a crescere.

In Friuli Venezia Giulia, l’inflazione si presenta differente, con un +1,2% già confermato per il 2024. Nel 2025, i prezzi continuano a salire, raggiungendo un +1,9% a giugno, superiore alla media nazionale. I settori principali che spingono l’aumento includono servizi di ristorazione, alimentari e istruzione, con Trieste e Udine che registrano rincari significativi in vari settori.