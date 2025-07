Inflazione in Italia: le città più colpite e i rincari annuali

L’inflazione in Italia continua a rappresentare una preoccupazione crescente per le famiglie, evidenziando disuguaglianze regionali significative. I dati recenti forniti da ISTAT rivelano che il costo della vita ha subito un incremento variabile a livello nazionale.

A guidare la lista delle città più colpite è Bolzano, con un’inflazione tendenziale del 2,3%, che comporta un aumento di spesa annuale di oltre 760 euro per una famiglia media. Rimini segue con un incremento analogo, mentre Venezia registra un aumento del 2,2%, con rincari oltre i 700 euro all’anno. Anche altre città, come Bergamo, Belluno, Arezzo e Bologna, hanno visto fluttuazioni significative, con indici che oscillano tra il 2,1% e il 2,3%.

Tra le città a maggior impatto economico, Padova e Siracusa chiudono la classifica con un’inflazione del 2,1% e un’aggiunta annuale di 579 euro. Udine si inserisce nella top ten, con un aumento del 2,1% e una spesa accresciuta di circa 590 euro annui. La regione Friuli Venezia Giulia mostra un’inflazione media dell’1,9%, comportando un aggravio economico di circa 520 euro per famiglia, collocandosi al secondo posto dopo il Trentino Alto Adige.

Trieste, pur non figurando tra le città più gravate, ha segnalato notevoli aumenti, in particolare nei servizi di ristorazione e nei trasporti, con rincari rispettivamente dell’1,6% e dello 0,8%. Nel Sud Italia, l’inflazione si mantiene relativamente contenuta, offrendo un impatto economico meno severo rispetto ad altre regioni. In questo contesto, il costo della vita si rivela un fattore determinante nelle scelte quotidiane delle famiglie.