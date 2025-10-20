18.7 C
Inflazione in Italia: le città e regioni più costose

L’Istat ha pubblicato i dati sull’inflazione di settembre, dai quali l’Unione Nazionale Consumatori ha elaborato una classifica delle città italiane con il costo della vita più alto. La classifica non si limita ai capoluoghi di regione o ai comuni con oltre 150 mila abitanti. Biella occupa il 53° posto, con una spesa annuale aggiuntiva di 307 euro e un incremento dell’1,3% rispetto all’anno precedente.

Siena si colloca al primo posto, registrando un’inflazione del 2,9%, la seconda più alta in Italia, con una spesa media annua di 784 euro per famiglie. Bolzano segue al secondo posto, con un aumento dell’2,2% che comporta una spesa annua di 730 euro. Belluno, in terza posizione, ha un’inflazione del 2,5% e un costo della vita ulteriore di 652 euro per famiglia.

Dall’altro lato della classifica, Campobasso si distingue come la città con l’inflazione più bassa, pari a +0,4%, portando a un aumento annuo di 95 euro. Pisa, compartecipe di questo risultato, presenta anch’essa un’inflazione dello 0,4% e un incremento di 108 euro. Trapani completa il podio con un’inflazione dello 0,6% e un costo aggiuntivo di 139 euro.

Tra le regioni, il Trentino Alto Adige è al primo posto con un’inflazione annua di +1,7%, corrispondente a un aggravio medio di 526 euro per famiglia. Seguono Friuli Venezia Giulia (+1,8%, +493 euro) e Veneto (+1,7%, +457 euro). Il Piemonte, con un rincaro medio di 318 euro, è al 165° posto in termini di minor impatto inflattivo. Il Molise emerge come la regione più economica, con un’inflazione di +0,4% e un incremento di 95 euro, seguito da Sicilia (+1%, +224 euro) e Sardegna (+1,3%, +250 euro).

