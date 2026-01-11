Inflazione in Italia: gioco d’azzardo entra nell’IPCA

L’inflazione a dicembre è accelerata all’1,2% su base annua, con la crescita dei prezzi al consumo dello 0,2% rispetto a novembre. Secondo la stima dell’ISTAT, l’inflazione per l’intero periodo si è attestata all’1,5%, una stima che dovrà essere confermata nei prossimi giorni.

Una novità riguarda la misurazione dell’inflazione italiana: il gioco d’azzardo entrerà a far parte dell’indice IPCA a partire dal 4 febbraio. Questo indice è utilizzato per effettuare le comparazioni con gli altri stati dell’Eurozona. Il gioco d’azzardo era già rilevato per il calcolo di altri due indici: il NIC e il FOI, rispettivamente per i prezzi al consumo dell’intera collettività e quello per le famiglie di operai e impiegati.

Le famiglie italiane hanno speso 157,4 miliardi di euro per il gioco d’azzardo, mentre per il prossimo periodo potrebbero aver toccato i 170 miliardi. Più del 7% del Pil se ne va ogni anno per gratta e vinci, lotterie, slot machine e scommesse di vario genere. Rispetto ai consumi complessivi, questa voce pesa intorno al 12%. Il dato che si considera a tale fine è la differenza tra le giocate e le vincite: 21,5 miliardi. L’incidenza sul Pil risulta contenuta all’1% e sui consumi attorno all’1,6%.

In media, ciascun abitante spende quasi 2.900 euro all’anno per il gioco d’azzardo. Il gioco d’azzardo sarà inserito alla voce “Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona”, che incide per il 16,3665% dell’intero paniere. L’inserimento tardivo nell’IPCA si deve al fatto che fino ad ora era mancato un parametro omogeneo per la misurazione tra i vari stati, problema superato con la nuova classificazione ECOICOP v2 allineata alle Nazioni Unite.

L’IPCA è l’indice che esita la cosiddetta “inflazione armonizzata”. Le differenze con i dati non armonizzati sono quasi sempre molto contenuti e nell’ordine di qualche decimale di punto percentuale al massimo. La rilevazione di questa voce di spesa potrà incidere in un senso o nell’altro sul dato complessivo dell’inflazione, sebbene il basso peso che verrà ad esso assegnato difficilmente si tradurrà in un impatto percettibile.

Tale inserimento testimonia un’abitudine di consumo consolidata tra le famiglie italiane. Noi italiani spendiamo per tentare la fortuna più di quanto lo stato destini alla sanità, circa il doppio dell’istruzione e dieci volte i premi assicurativi versati per aderire a un qualche fondo pensione privato. Gli investimenti nella fortuna al Sud doppiano quelli al Nord.