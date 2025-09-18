Inflazione in Italia: città più costose e risparmiatrici

L’inflazione continua a crescere e, ad agosto, gli abitanti di Arezzo hanno speso, in media, quasi seicento euro in più rispetto all’anno precedente. Secondo l’Istat, nel mese di agosto, l’indice nazionale dei prezzi al consumo ha registrato un aumento dello 0,1% rispetto al mese precedente e dell’1,6% su base annua, confermando la stima preliminare.

L’Unione Nazionale Consumatori ha elaborato una classifica delle città italiane in base a questi dati. All’apice della lista, Bolzano mostra un’inflazione tendenziale del 2,1%, che traduce in una spesa aggiuntiva annua di 697 euro per una famiglia media. Segue Rimini, con un’inflazione del 2,4%, e Belluno, che ha un incremento del 2,5%, equivalente a 652 euro aggiuntivi all’anno. Siena è appena fuori dal podio con un incremento del 2,4% e una spesa supplementare di 649 euro. Altri esempi includono Pistoia (+2,3%, +622 euro), Arezzo (+2,2%, +595 euro) e Udine (+1,9%, +534 euro).

In Toscana, Pisa è tra le città più virtuose, con un’inflazione dello 0,3% che comporta un aumento annuo di 81 euro. Aosta, anch’essa con un’inflazione dello 0,3%, ha un incremento di 83 euro. La classifica prosegue con Campobasso, Benevento, Brindisi e Trapani, con lievi variazioni nei costi.

A livello regionale, il Trentino Alto Adige si posiziona come la regione più costosa, con un’inflazione dell’1,6% e una spesa media annua di 495 euro, seguito dal Friuli Venezia Giulia e dal Veneto. La Valle d’Aosta risulta la regione più risparmiosa, con un incremento dello 0,4% e 111 euro in più.