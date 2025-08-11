Inflazione in Italia: città più care e rincari allarmanti

L’inflazione continua a essere un tema centrale per l’economia italiana, con ripercussioni significative sul costo della vita. Secondo i dati rilasciati oggi dall’Istat, l’Unione Nazionale Consumatori ha identificato le città italiane più colpite dall’aumento dei prezzi per il mese di luglio.

Rimini emerge come la città con la maggiore inflazione, registrando un incremento del 2,8%, il che comporta una spesa aggiuntiva annua di 771 euro per una famiglia media. A seguire, Bolzano manifesta un aumento del 2,2%, con una spesa annuale supplementare di 730 euro, mentre Belluno chiude il podio con un’inflazione del 2,6%, con un aggravio di 678 euro. Anche Pistoia, Padova e Arezzo figurano tra le città più costose, con rispettivi aumenti della spesa di 649, 634 e 622 euro.

Al contrario, Pisa risulta essere la città con l’inflazione più bassa, pari a solo 0,6%, e un costo aggiuntivo di 162 euro per le famiglie. Al secondo e terzo posto si trovano Campobasso e Benevento, con incrementi rispettivamente del 0,7% e 0,8%.

A livello regionale, il Trentino Alto Adige è la regione più costosa, con un’inflazione del 1,9% e una spesa annua di 587 euro. Segue il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, mentre la Puglia detiene il primato di inflazione più alta al 2,2%. Il Molise, invece, appare come la regione meno gravosa, con un incremento dello 0,8%.

Inoltre, si segnala un significativo aumento dei prezzi nel settore alimentare, registrato in un incremento medio del 3,9% su base annua, determinando un ulteriore aggravio per i consumatori. Le famiglie devono affrontare una spesa aggiuntiva annuale di 6,4 miliardi di euro per cibi e bevande, un aspetto che incide notevolmente sulle abitudini alimentari e sulla capacità di spesa complessiva.