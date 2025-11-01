17.1 C
Economia

Inflazione in Italia: calo e pressione fiscale in aumento

L’Italia si distingue in Europa per avere un’inflazione relativamente bassa. Secondo l’Istat, a ottobre è stata osservata una “sensibile decelerazione”, con un calo dello 0,3% dell’indice dei prezzi al consumo rispetto a settembre e un incremento annuo dell’1,2%. Un mese prima, il tasso annuo era del 1,6%. In confronto, nell’Eurozona si è registrato un aumento del 2,1% nello stesso periodo. Rallentano soprattutto i prezzi dei beni alimentari, che aumentano del 2,3% a ottobre, rispetto al 3,1% di settembre. Tuttavia, a livello annuale, alcuni prodotti come il cacao e il caffè hanno visto rialzi significativi.

Le categorie che hanno contribuito a frenare la crescita dei prezzi includono gli energetici regolamentati, i cui costi sono passati da un aumento del 13,9% a una diminuzione dello 0,8%. Anche gli alimenti non lavorati hanno visto una diminuzione dei rincari. A livello mensile, i costi di servizi ricreativi, energetici non regolamentati e beni durevoli hanno mostrato segni di riduzione.

L’inflazione acquisita per l’anno risulta essere dell’1,6% e del 2% per la componente di fondo. Il ministro Adolfo Urso ha evidenziato che, al momento del nuovo governo, il tasso di inflazione era dell’11,8%.

Nel contesto fiscale, l’Italia continua ad affrontare una pressione significativa, con un rapporto tra tasse e PIL che si è attestato al 42,6%. Questi dati collocano l’Italia appena sopra la media europea, mentre la crescita del PIL è scesa dallo 1% allo 0,7%. Solo pochi Paesi europei hanno assistito a una diminuzione del carico fiscale. Il governo italiano afferma che l’aumento della pressione fiscale è dovuto a fattori come una ridistribuzione tra contribuenti e un incremento dell’occupazione, complicati dall’impatto dell’inflazione.

