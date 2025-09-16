21.3 C
Roma
martedì – 16 Settembre 2025
Economia

Inflazione in Italia: calo dei prezzi energetici ad agosto

Da StraNotizie
Inflazione in Italia: calo dei prezzi energetici ad agosto

Ad agosto, l’inflazione in Italia scende al 1,6% rispetto all’1,7% di luglio, mentre i prezzi al consumo crescono dello 0,1% rispetto al mese precedente. L’Istat ha confermato le stime preliminari, evidenziando che la riduzione dell’inflazione è principalmente attribuibile al calo dei prezzi dei beni energetici, che scendono del 4,8% rispetto al mese precedente. Al contrario, i prezzi nel settore alimentare accelerano, registrando un aumento del 3,8% rispetto al 3,7% di luglio, influenzato principalmente dall’incremento dei prezzi dei prodotti non lavorati (+5,6% da +5,1%), mentre quelli dei prodotti lavorati mostrano una lieve riduzione (+2,7% da +2,8%).

In agosto, il costo del carrello della spesa per gli italiani aumenta, con un’accelerazione dei prezzi dei beni alimentari e dei prodotti per la cura della casa e della persona, che salgono dal +3,2% al +3,4%. L’Istat indica che i prezzi dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto mantengono invariato il loro ritmo di crescita tendenziale, fissandosi al +2,3%. Anche l’inflazione di fondo mostra un incremento, passando dal +2,0% al +2,1%.

Articolo precedente
Elezioni ENPAF: novità e candidati per il rinnovamento
Articolo successivo
Tensioni a Gaza e tragedie in Italia: un quadro allarmante
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.