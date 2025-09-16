Inflazione in Italia: calo dei prezzi energetici ad agosto

Ad agosto, l’inflazione in Italia scende al 1,6% rispetto all’1,7% di luglio, mentre i prezzi al consumo crescono dello 0,1% rispetto al mese precedente. L’Istat ha confermato le stime preliminari, evidenziando che la riduzione dell’inflazione è principalmente attribuibile al calo dei prezzi dei beni energetici, che scendono del 4,8% rispetto al mese precedente. Al contrario, i prezzi nel settore alimentare accelerano, registrando un aumento del 3,8% rispetto al 3,7% di luglio, influenzato principalmente dall’incremento dei prezzi dei prodotti non lavorati (+5,6% da +5,1%), mentre quelli dei prodotti lavorati mostrano una lieve riduzione (+2,7% da +2,8%).
In agosto, il costo del carrello della spesa per gli italiani aumenta, con un’accelerazione dei prezzi dei beni alimentari e dei prodotti per la cura della casa e della persona, che salgono dal +3,2% al +3,4%. L’Istat indica che i prezzi dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto mantengono invariato il loro ritmo di crescita tendenziale, fissandosi al +2,3%. Anche l’inflazione di fondo mostra un incremento, passando dal +2,0% al +2,1%.