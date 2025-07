Inflazione in Italia: Bolzano sempre più costosa nel 2023

L’inflazione continua a colpire l’economia italiana, mostrando tendenze preoccupanti. Secondo le recenti rilevazioni dell’Istat per il mese di giugno, Bolzano è stata identificata come la città più costosa del paese, con un’inflazione tendenziale del 2,3%. Questo si traduce in un aumento della spesa annuale di circa 763 euro per una famiglia media, posizionandola in cima alla classifica delle città con i prezzi più elevati.

Segue Rimini, al secondo posto, con una inflazione del 2,7%, che comporta un onere aggiuntivo di 743 euro all’anno per le famiglie. Venezia è terza, con un aumento dei prezzi pari al 2,2% e un aggravio di 617 euro. La top ten prosegue con Bergamo (2%, +604 euro), Belluno (2,3%, +599 euro) e Arezzo (2,2%, +595 euro).

Udine e Bologna si attestano entrambe al 2,1%, portando a un incremento della spesa annuale di 590 e 588 euro, rispettivamente. Chiudono la lista Padova e Siracusa, con un’inflazione del 2,1% e una spesa aggiuntiva di 579 euro.

Al contrario, Pisa si distingue per avere il tasso di inflazione più basso, fermo a +0,6%, con una spesa di 162 euro per famiglia. Seguono Olbia-Tempio (0,9%, +179 euro) e Vercelli (0,8%, +189 euro).

A livello regionale, il Trentino mostra l’inflazione più alta, con un tasso del 1,8%, comportando un aumento medio di 556 euro per famiglia. In controtendenza, il Molise registra l’inflazione più bassa con +1%, corrispondente a un incremento di 236 euro.