Inflazione in Italia: Bolzano e Rimini sotto pressione economica

L’inflazione continua a influenzare significativamente le spese delle famiglie italiane, con un impatto vario a seconda delle città e delle regioni. Recenti dati forniti dall’Istat e analizzati dall’Unione Nazionale Consumatori hanno identificato Bolzano come la città più colpita, con un tasso d’inflazione annuale del 2,3%, tradotto in un aumento della spesa per famiglia di 763 euro.

Rimini segue con un incremento percentuale più elevato, fissato al 2,7%, comportando un costo aggiuntivo annuale di circa 743 euro per le famiglie. Venezia si colloca terza, con un’inflazione del 2,2%, portando a un rincaro medio di 617 euro. Anche le città del Sud, come Siracusa e Cosenza, mostrano tassi di inflazione preoccupanti, entrambi al 2,5%, evidenziando un crescente disagio economico in zone dove i rincari non erano tradizionalmente così marcati.

D’altra parte, segnali confortanti emergono da alcune località dove le ripercussioni dell’inflazione sono contenute. Pisa, ad esempio, registra il valore più basso del Paese, con un aumento dello 0,6%, che equivale a sole 162 euro in più all’anno. Anche altre città come Olbia-Tempio, Vercelli e Benevento mantengono inflazione sotto l’1%.

A livello regionale, il Trentino-Alto Adige è il più colpito, con un incremento medio del 1,8%, accrescendo le spese familiari di oltre 550 euro. Friuli Venezia Giulia e Lazio seguono, entrambi con un’inflazione del 1,9%, e impatti di circa 500 euro. In contrasto, il Molise presenta l’inflazione più bassa, attestandosi all’1%, corrispondente a 236 euro. Anche Valle d’Aosta e Sardegna mostrano stabilità nei prezzi.