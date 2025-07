Inflazione in Italia: aumenti per cibo e turismo estate 2023

L’attuale situazione economica in Italia presenta segnali di cambiamento, soprattutto in termini di inflazione e prezzi. Recentemente, l’Istat ha riportato che a giugno l’inflazione ha raggiunto l’1,7%, accompagnata da un incremento del 2,8% nel settore alimentare.

Particolare attenzione è stata riservata ai beni alimentari non trasformati, come frutta e carne, che hanno registrato significativi aumenti di prezzo. Secondo le stime delle associazioni dei consumatori, l’innalzamento del costo della vita si traduce in un onere annuale di circa 630 euro per una famiglia con due figli, di cui 337 euro dovuti esclusivamente alla spesa per gli alimenti.

In contrasto con l’aumento dei prezzi al consumo, si segnala un calo dei costi dell’energia regolamentata, un fattore che potrebbe influenzare le spese familiari in modo positivo. Tuttavia, il Codacons ha evidenziato un aumento significativo per il settore turistico estivo, con costi di voli, traghetti, pacchetti vacanza e attività ricreative in ascesa, arrivando a un incremento del 38,7% per i voli nazionali.

Questi andamenti suggeriscono dinamiche complicate nel mercato, con le famiglie che devono affrontare sfide economiche crescenti, in particolare nel settore alimentare e nei servizi legati al turismo.