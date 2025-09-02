Inflazione in Italia: andamento positivo rispetto all’Eurozona

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha evidenziato il trend positivo dell’inflazione in Italia. Secondo i dati di Eurostat, l’inflazione nel Paese è scesa a 1,7%, rimanendo stabilmente al di sotto della media dell’Eurozona.

Urso ha sottolineato che, quando il governo è salito al potere, il tasso d’inflazione era del 12,6%, pertanto la riduzione attuale rappresenta un’importante svolta. Con il valore attuale, l’Italia si posiziona tra i paesi con i livelli d’inflazione più bassi in Europa. Questi risultati, secondo il ministro, indicano che si sta seguendo una direzione corretta nel gestire l’economia.