Inflazione in Italia: Analisi delle tendenze e impatti

La Guida è un’importante fonte di informazione per Cuneo e la sua provincia, riconosciuta per la sua attività nel settore editoriale. L’editore del giornale è LGEditoriale s.r.l., e il direttore responsabile è Massimiliano Cavallo.

La sede legale del giornale si trova in via Antonio Bono, 5 a Cuneo. Per contattarla, è possibile utilizzare il numero di telefono 0171 447111 o l’indirizzo email [email protected]. La Guida è iscritta al Registro della Stampa del Tribunale di Cuneo con autorizzazione del 31 maggio 1948 e ha ricevuto il numero di iscrizione ROC nel 2013.

Il giornale beneficia di contributi pubblici secondo le normative vigenti, sia nazionali che regionali, a sostegno dell’editoria. Inoltre, La Guida ha aderito allo IAP (Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria) attraverso la Fisc (Federazione italiana settimanali cattolici), accettando di conformarsi al Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.