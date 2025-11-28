Inflazione in Italia a novembre

A novembre, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, al lordo dei tabacchi, registra una variazione del -0,2% su base mensile e del +1,2% su base annua, come nel mese precedente.

La stabilità dell’inflazione sottende andamenti contrapposti dei diversi raggruppamenti di spesa: risultano in rallentamento i prezzi dei Servizi relativi ai trasporti, degli Alimentari non lavorati, dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona e quelli dei Beni non durevoli, cui si aggiunge il calo più marcato dei prezzi degli Energetici regolamentati e dei Servizi relativi alle comunicazioni.

Risultano in accelerazione i prezzi degli Alimentari lavorati e si riduce la flessione di quelli dei Beni durevoli e degli Energetici non regolamentati.

L’inflazione di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, e quella al netto dei soli beni energetici decelerano. La crescita tendenziale dei prezzi dei beni aumenta leggermente, mentre quella dei servizi rallenta. Il differenziale inflazionistico tra il comparto dei servizi e quello dei beni si riduce.

A novembre rallenta la corsa del carrello della spesa: i prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona frenano, mentre quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto accelerano leggermente. La variazione congiunturale negativa dell’indice generale riflette soprattutto la diminuzione dei prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona e di quelli dei Servizi relativi ai trasporti.

L’inflazione acquisita per il 2025 è pari a +1,5% per l’indice generale e a +1,9% per la componente di fondo. L’indice armonizzato dei prezzi al consumo registra una variazione pari a -0,2% su base mensile e a +1,1% su base annua.