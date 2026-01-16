Inflazione in Italia: +1,5%

Il tasso di inflazione a dicembre è cresciuto dell’1,2% rispetto all’anno precedente, con i prezzi al consumo che hanno registrato una crescita media dell’1,5%. In particolare, i dati relativi al carrello della spesa mostrano un aumento dell’1,9%.

L’Osservatorio Nazionale Federconsumatori stima che ciò comporti ricadute per una famiglia media pari a 489 euro annui. L’Istituto di Statistica indica inoltre che il tasso relativo al carrello della spesa è cresciuto del 24% tra il 2021 e il 2025.

Questi dati, uniti a quelli sull’andamento dei redditi e alle previsioni per il 2026, che includono rincari di 672,60 euro annui a famiglia a causa dell’incremento delle accise sul diesel, dovrebbero spingere il Governo a intervenire concretamente per sostenere il potere di acquisto delle famiglie.

Tra le misure prioritarie richieste ci sono la rimodulazione dell’Iva sui generi di largo consumo, la creazione di un Fondo di contrasto alla povertà energetica, azioni di verifica e contrasto a fenomeni speculativi sui prezzi e una riforma fiscale equa per sostenere i bassi redditi e i redditi medi.