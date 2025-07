Inflazione in Germania scende all’1,8% a luglio 2023

L’andamento dell’inflazione è un indicatore cruciale per l’economia, fornendo informazioni sulla salute finanziaria di un Paese. Recentemente, la Germania ha registrato un lieve calo dell’inflazione, che si è attestata all’1,8% su base annua per il mese di luglio, superando le aspettative degli analisti.

I dati, forniti dall’Ufficio federale di statistica, mostrano che gli analisti avevano previsto un tasso di inflazione armonizzata nell’Unione Europea dell’1,9%, rispetto al 2,0% registrato nel mese precedente. Inoltre, il tasso d’inflazione core, che esclude le fluttuazioni dei prezzi di alimentari ed energia, è rimasto stabile al 2,7%.

Questi dati arrivano in prossimità della pubblicazione delle statistiche sull’inflazione dell’intera area euro, attesa per venerdì. Gli economisti si aspettano che l’inflazione nel blocco si fissi all’1,9% a luglio, in diminuzione rispetto al 2,0% del mese precedente.

Nel contesto delle politiche monetarie, la Banca Centrale Europea ha recentemente mantenuto i tassi d’interesse invariati e ha fornito un’analisi moderatamente positiva dell’economia dell’area euro. Questa posizione ha sollevato dubbi tra gli investitori sui potenziali futuri allentamenti della politica monetaria.