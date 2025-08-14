Inflazione in Francia luglio mantiene tasso stabile

L’inflazione dei prezzi al consumo in Francia ha mostrato stabilità a luglio, in linea con le aspettative degli analisti. Secondo i dati forniti dall’istituto di statistica francese Insee, il tasso d’inflazione armonizzato, che facilita il confronto con gli altri Paesi della zona euro, è rimasto fermo a +0,9% su base annua.

Un sondaggio di Reuters, che ha coinvolto 17 analisti, aveva previsto un tasso di inflazione armonizzato dell’Unione Europea pari a +0,9%, corrispondente ai dati precedentemente comunicati dall’Insee. Sul fronte del tasso di inflazione al consumo, anche questo è rimasto stabile, attestandosi allo 0,9% su base annua a giugno.

Questi risultati riflettono una certa costanza nei livelli dei prezzi in Francia, suggerendo una stabilità economica che potrebbe influenzare le politiche monetarie future.