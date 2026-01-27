Inflazione in Eurozona sotto controllo

Il Tesoro ha raccolto 5 miliardi di euro in asta, che include due titoli di stato indicizzati all’inflazione dell’Eurozona. I due titoli sono la nona tranche del BTP-i 15 agosto 2031 con cedola reale 1,10% e la seconda tranche del BTP-i 15 maggio 2056 con cedola reale 2,55%. Entrambi hanno una forchetta compresa tra 0,75 e 1 miliardo di euro.

Il BTP-i 2031 offre rendimenti al netto dell’inflazione media dell’Eurozona, captata dall’indice HICP dell’Eurostat, e consente di tutelarsi dal rischio carovita nell’unione monetaria. Il prezzo di acquisto sul mercato secondario era di 100,55, con un rendimento reale attorno all’1%. In confronto, il BTP con scadenza simile e cedola fissa offriva un rendimento nominale del 2,92%, il che significa che le aspettative d’inflazione sono inferiori al target del 2% fissato dalla Banca Centrale Europea.

Per quanto riguarda il BTP-i 2056, il prezzo di acquisto era di circa 103,10, con un rendimento reale del 2,37%, circa il 2% più basso del 4,39% offerto dal BTP 2055. Le aspettative d’inflazione nel lunghissimo periodo coincidono con il target di Francoforte. I segnali che arrivano dai BTP-i 2031 e 2056 sono rassicuranti, ma non implicano che il mercato abbia necessariamente ragione.

I BTP-i 2031 e 2056 andrebbero inseriti in portafoglio per mettersi al riparo dal rischio carovita. La rivalutazione del capitale in base all’inflazione per questi bond avverrà solo alle rispettive scadenze. L’investitore dovrà versare al Tesoro un sovrapprezzo dello 0,512% per il primo e del 2,06% per il secondo alla data di regolamento delle sottoscrizioni in asta.