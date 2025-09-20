Inflazione in Europa: prospettive dopo l’accordo USA-EU

La Banca Centrale Europea (BCE) ha raggiunto l’obiettivo di controllare l’inflazione, ma la situazione economica rimane incerta, nonostante un accordo commerciale con gli Stati Uniti. Christine Lagarde, presidente della BCE, ha dichiarato in un’intervista a DRTV, diffusa da Bloomberg, che i tassi d’interesse devono orientarsi verso un livello di inflazione che è stato effettivamente raggiunto.

Lagarde ha evidenziato come l’intesa tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti, relativa all’aumento dei dazi, abbia reso il contesto economico più prevedibile. Tuttavia, ha ricordato che le politiche tariffarie implementate durante l’amministrazione Trump avevano incrementato la volatilità nel mercato.

Secondo Lagarde, l’incertezza economica è diminuita di circa il 50%, rappresentando un notevole miglioramento rispetto al passato. Tuttavia, ha avvertito che l’incertezza persiste e dovrà essere affrontata da tutti gli attori del mercato.