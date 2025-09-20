30.3 C
Roma
sabato – 20 Settembre 2025
Economia

Inflazione in Europa: prospettive dopo l’accordo USA-EU

Da StraNotizie
Inflazione in Europa: prospettive dopo l’accordo USA-EU

La Banca Centrale Europea (BCE) ha raggiunto l’obiettivo di controllare l’inflazione, ma la situazione economica rimane incerta, nonostante un accordo commerciale con gli Stati Uniti. Christine Lagarde, presidente della BCE, ha dichiarato in un’intervista a DRTV, diffusa da Bloomberg, che i tassi d’interesse devono orientarsi verso un livello di inflazione che è stato effettivamente raggiunto.

Lagarde ha evidenziato come l’intesa tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti, relativa all’aumento dei dazi, abbia reso il contesto economico più prevedibile. Tuttavia, ha ricordato che le politiche tariffarie implementate durante l’amministrazione Trump avevano incrementato la volatilità nel mercato.

Secondo Lagarde, l’incertezza economica è diminuita di circa il 50%, rappresentando un notevole miglioramento rispetto al passato. Tuttavia, ha avvertito che l’incertezza persiste e dovrà essere affrontata da tutti gli attori del mercato.

Articolo precedente
Santanchè a Santa Croce per sostenere candidate toscana
Articolo successivo
True Crime a Nordest: Storie di Cronaca Nera Italiana
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.