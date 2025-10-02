Inflazione in Europa: la Bce affronta sfide diverse per stato

Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea, ha dichiarato a Helsinki che la politica monetaria dell’istituto è “in un buon posto”. Durante l’ultima conferenza, ha comunicato che il processo di disinflazione è terminato, evitando di annunciare cambiamenti futuri sui tassi per non suscitare reazioni nei mercati.

In questo contesto, la BCE deve agire con cautela, considerando l’impatto delle sue decisioni sulle catene del valore e sui mercati finanziari. Attualmente, sembra improbabile che l’inflazione si discosti significativamente dal target del 2%. Tuttavia, la situazione economica presenta sfide, poiché diversi paesi dell’Europa mostrano andamenti inflazionistici differenti.

In Germania, l’inflazione è aumentata al 2,4%. In Spagna, è fissata al 2,9% con un incremento congiunturale. In Italia, l’inflazione si attesta all’1,6%. Al contrario, l’Estonia registra il tasso più alto, pari al 5,2%. Secondo Eurostat, l’inflazione nell’area euro è al 2,2%, alimentata da un incremento dei servizi e dei beni alimentari. Il costo dell’energia, pur influendo, è diminuito in modo marginale.

Per la BCE, la prossima sfida sarà mantenere l’inflazione al 2% senza danneggiare le economie che stanno recuperando. Per l’Italia, un errore potrebbe risultare costoso, soprattutto a causa dei dazi e dell’apprezzamento dell’euro. Ogni incremento dei dazi statunitensi potrebbe compromettere le esportazioni italiane.

Infine, il recente dato sull’inflazione indica che la situazione è sotto controllo, ma rimane fondamentale per la BCE valutare attentamente i prossimi passi, data l’incertezza dei mercati internazionali.