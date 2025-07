Inflazione in crescita: analisi dei nuovi dati Istat 2024

Nel contesto economico attuale, le tendenze inflattive rivestono un’importanza cruciale per la pianificazione e le politiche finanziarie. Recenti dati dell’Istat forniscono un quadro aggiornato dei prezzi al consumo in Italia.

Nel mese di giugno, l’indice nazionale dei prezzi al consumo, escludendo i tabacchi, ha mostrato un aumento dello 0,2% rispetto a maggio e dell’1,7% rispetto a giugno 2024. Questo incremento conferma le stime iniziali, rafforzando l’idea di un ciclo inflazionistico in atto. L’aumento è in gran parte attribuibile ai prezzi in crescita dei beni alimentari non lavorati, il cui incremento è passato dal 3,5% al 4,2%, e ai servizi di trasporto, che hanno registrato una lieve accelerazione dal 2,6% al 2,9%.

Un’altra tendenza rilevante è la diminuzione del calo dei prezzi dei beni durevoli, scesi dallo 1,1% a uno 0,8%. Tuttavia, i prezzi dei beni energetici regolamentati hanno mostrato una decelerazione, con un aumento che è passato dal 29,3% al 22,6%. In merito all’inflazione di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, si è registrata una lieve accelerazione dal 1,9% al 2,0%. D’altro canto, l’inflazione escludendo solo i beni energetici è rimasta invariata al 2,1%.

Le stime per l’inflazione acquisita nel 2025 indicano un incremento dell’1,4% per l’indice generale e del 1,8% per la componente di fondo. Questi dati offrono spunti significativi per analizzare l’andamento dei prezzi e le politiche economiche future.