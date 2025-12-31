Inflazione in calo

I prezzi al consumo nel mese di dicembre hanno registrato un aumento del 2,4% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, mentre su base mensile sono rimasti stabili rispetto a novembre. Il dato è risultato inferiore alle attese, che prevedevano un aumento del 2,5%, lo stesso di novembre.

L’andamento di fine anno segnala una sostanziale stabilizzazione dei prezzi, dopo le tensioni osservate nei mesi precedenti. Nel complesso, l’indice dei prezzi al consumo mostra un incremento medio del 3,6%, evidenziando un graduale rientro verso valori più vicini all’obiettivo di inflazione.

Analizzando le principali voci di spesa, emerge che i prodotti alimentari e le bevande analcoliche hanno registrato un aumento annuo del 2,4%, in linea con l’indice generale. La crescita dei prezzi nel comparto energia è stata più sostenuta, con un incremento del 2,8% su base annua e del 7,5% nel periodo gennaio-dicembre. In controtendenza risultano i carburanti per i mezzi di trasporto privati, i cui prezzi si mantengono inferiori rispetto all’anno precedente, contribuendo a contenere l’inflazione complessiva.

L’evoluzione dell’inflazione mostra come il tasso di crescita dei prezzi, dopo aver superato a lungo il target del 2,5%, sia progressivamente diminuito nel corso dell’anno, avvicinandosi all’obiettivo di stabilità dei prezzi negli ultimi mesi dell’anno.