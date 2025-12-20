Inflazione in Calabria

Lo shopping compulsivo è già iniziato in vista del Natale, con code nei centri commerciali e una grande folla che affolla i centri cittadini. Tuttavia, dietro a questa apparente normalità, si nascondono numeri allarmanti. L’impennata dei prezzi al consumo è uno dei fattori che sta compromettendo la sostenibilità della spesa familiare. La Calabria sta facendo i conti con una realtà economica difficile, con un’inflazione che, nonostante i dati ufficiali, continua a incidere in profondità sulla spesa delle famiglie.

I dati Istat rielaborati dall’Ufficio studi dell’Unione nazionale consumatori certificano un aumento dell’indice del carovita dell’1,7% in Calabria, superiore alla media nazionale del 1,1%. Ciò si traduce in una spesa supplementare stimata in 319 euro a famiglia, che colloca la regione al sesto posto tra le più care d’Italia. Questo peso grava su bilanci già fragili, come evidenziato da un report della Cgia di Mestre, che colloca Cosenza al 105.mo posto nella graduatoria nazionale delle retribuzioni, con 1.140 euro lordi medi, contro i 2.642 euro di Milano, la città più ricca d’Italia. Le province di Nuoro e Vibo Valentia hanno retribuzioni ancora più basse.