Inflazione in aumento: l’impatto sulla spesa delle famiglie

L’andamento dei prezzi al consumo in Italia mostra segnali preoccupanti, con un incremento che torna a colpire le famiglie. I dati diffusi dall’Istat evidenziano un innalzamento dell’inflazione a giugno, attestandosi sullo 0,2% rispetto al mese precedente e sull’1,7% su base annua, rispetto all’1,6% di maggio.

Il principale fattore alla base di questa risalita è l’aumento dei costi dei prodotti alimentari non lavorati, che hanno mostrato un aumento dal 3,5% al 4,2%. Di riflesso, il costo del “carrello della spesa”, che comprende alimenti e prodotti per la cura personale, è aumentato dal 2,7% al 2,8%.

Secondo l’Unione Nazionale dei Consumatori (Unc), questo scenario potrebbe comportare un incremento medio della spesa per una famiglia con due figli di circa 630 euro all’anno, di cui 320 euro solo per alimenti e bevande analcoliche. Rincari significativi sono stati registrati su prodotti come burro (+19,7%), caffè (+24,8%) e pomodori (+7,4%).

Oltre alle spese quotidiane, i rincari si stanno riflettendo anche sui costi di viaggio e vacanza. Il Codacons ha segnalato un aumento dei prezzi per i voli nazionali (+38,7%), le tariffe dei traghetti (+19,6%) e i pacchetti vacanza nazionali (+8,7%).

Le reazioni politiche non si sono fatte attendere, con esponenti di partiti come il M5S e Alleanza Verdi e Sinistra che hanno criticato il governo per l’assenza di parallelismo tra l’aumento dei costi e i salari stagnanti. La situazione attuale evidenzia un forte impatto sui budget familiari, rendendo la gestione delle spese quotidiane sempre più complicata per molti italiani.