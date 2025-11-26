10.2 C
Inflazione in aumento in Australia

L’Indice dei prezzi al consumo (CPI) segna un’impennata a causa dell’aumento dei costi dell’energia e degli affitti, riducendo le possibilità di riduzione del costo del denaro. Questo aumento dei prezzi al consumo porta nuove pressioni politiche sul governo per implementare agevolazioni energetiche. A Canberra, l’inflazione è in aumento e viene meno la possibilità di un taglio dei tassi entro l’anno. L’aumento dei costi dell’energia e degli affitti è la principale causa di questo aumento dell’inflazione.

