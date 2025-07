Inflazione in aumento a Rovigo: famiglie sempre più in difficoltà

Nel panorama economico attuale, i dati sull’inflazione offrono un quadro complesso per le famiglie italiane. A Rovigo, pur rimanendo tra le città con i tassi d’inflazione più contenuti, i prezzi hanno mostrato un incremento nel mese di giugno, con una variazione annuale dell’1,5%.

L’Unione Nazionale Consumatori stima che questo aumento si traduca in un costo aggiuntivo di circa 413 euro per la famiglia media. A livello nazionale, l’inflazione si attesta al 1,7% con un più significativo 2,8% per il carrello della spesa, evidenziando una preoccupante tendenza al rialzo delle spese obbligatorie, in particolare per beni alimentari. Le famiglie, soprattutto quelle in condizioni economiche più fragili, si trovano a dover affrontare aumenti che, sebbene non drammatici mese per mese, si sommano a formare un onere crescente.

Alcune città italiane mostrano incrementi maggiori: Bolzano ha registrato un’inflazione del 2,3%, con un costo aggiuntivo di 763 euro all’anno, seguito da Rimini e Venezia. In contrasto, Vicenza e Verona risultano tra le città più economiche, con tassi d’inflazione rispettivamente del 1,4% e 1,3%.

Relativamente agli aumenti a Rovigo, il prezzo della frutta ha subito un incremento mensile del 5,5%, raggiungendo un +12,8% su base annua. Gli affitti sono aumentati del 5,6% rispetto all’anno precedente, mentre le bollette per l’acqua e i rifiuti si mantengono in crescita. I costi dei pacchetti vacanza hanno visto un aumento del 2,9% rispetto al mese scorso e del 7,5% rispetto all’anno scorso, aggiungendo pressione sul budget delle famiglie.