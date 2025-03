Inflazione: gli italiani spendono di più ma acquistano meno

L’inflazione ha significativamente impattato le spese delle famiglie italiane, con una riduzione reale della spesa superiore al 9% rispetto al periodo pre-COVID. Uno studio del centro di ricerca sui consumi (Crc) e Assoutenti ha comparato i dati Istat dal 2019 ad oggi, evidenziando che la spesa media mensile delle famiglie è aumentata da circa 2.560 euro nel 2019 a 2.738 euro nel 2023, con una crescita nominale di circa il 7%. Tuttavia, l’inflazione complessiva è stata del 16,1%, portando a una diminuzione reale della spesa. Nonostante un aumento del 0,7% negli acquisti nel 2023, il volume degli acquisti è sceso dello 0,4%.

In particolare, la spesa alimentare è diminuita dell’8,6% in termini reali, con cali significativi per oli e grassi (-36%), prodotti ittici (-22%) e vegetali (-21,5%). Al contrario, la spesa per caffè e tè è aumentata del 12,7%. Anche la spesa per abbigliamento e calzature è calata del 16,5%, mentre quella per la casa ha registrato un impressionante -33%, influenzata dai costi energetici. I trasporti hanno visto una riduzione del 15,8%, mentre la spesa per la salute è diminuita del 5%. Nonostante ciò, le famiglie non hanno rinunciato alle vacanze, con un incremento del 2,8% nella spesa per ristorazione e servizi ricettivi.

Il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso, sottolinea la trasformazione delle abitudini di consumo, evidenziando un aumento dei discount e l’uso crescente di e-commerce per abbigliamento. Le difficoltà economiche legate alla pandemia e all’inflazione hanno costretto i consumatori a ripensare le proprie spese.