Inflazione Giappone rimane sopra obiettivo BOJ

L’inflazione core dei prezzi al consumo nella capitale giapponese ha rallentato a dicembre a causa della moderazione delle pressioni sui costi alimentari, ma è rimasta al di sopra dell’obiettivo del 2% fissato dalla banca centrale. I dati pubblicati confermano la visione della Bank of Japan secondo cui l’inflazione core scenderà sotto il target del 2% nei prossimi mesi grazie all’attenuazione delle pressioni sui costi, prima di riprendere una crescita più trainata dalla domanda.

Tuttavia, alcuni analisti avvertono del rischio che un nuovo indebolimento dello yen possa spingere le aziende a continuare ad aumentare i prezzi, portando a un’inflazione persistente guidata dai costi. L’indice core dei prezzi al consumo di Tokyo è aumentato del 2,3% a dicembre rispetto a un anno prima, meno delle previsioni di mercato che stimavano un +2,5% e in rallentamento rispetto al +2,8% di novembre.

Il rallentamento è dovuto in gran parte all’effetto base dell’aumento delle bollette energetiche dello scorso anno, ma riflette anche una moderazione delle pressioni sui costi alimentari. Un indice separato per Tokyo, che esclude sia i prodotti alimentari freschi sia i costi dei carburanti, è aumentato del 2,6% a dicembre rispetto all’anno precedente, dopo un +2,8% a novembre.

I dati saranno esaminati attentamente dalla BOJ nella prossima riunione di politica monetaria. La produzione industriale giapponese è diminuita del 2,6% a novembre rispetto al mese precedente, mentre le vendite al dettaglio sono aumentate dell’1,0% lo scorso mese su base annua. Il governo giapponese ha approvato un bilancio record di 785 miliardi di dollari per il prossimo anno fiscale, che probabilmente sosterrà i consumi ma aggiungerà pressione alle già fragili finanze del Paese. La BOJ ha aumentato i tassi di interesse portandoli al massimo degli ultimi 30 anni, segno della convinzione che il Giappone si stia avvicinando in modo duraturo al raggiungimento dell’obiettivo di inflazione al 2%.