Inflazione Giappone rallenta al 2,1%

Il tasso di inflazione complessiva in Giappone è sceso al 2,1%, il livello più basso da marzo 2022, in calo rispetto al 2,9% di novembre. Questo rappresenta il 45esimo mese consecutivo in cui il dato sull’inflazione è stato superiore all’obiettivo del 2% della Banca del Giappone. L’inflazione core, che esclude i prezzi dei prodotti alimentari freschi, si è attestata al 2,4%, in linea con le stime degli analisti e il livello più basso dall’ottobre 2024.

Il tasso di inflazione “core-core” – che esclude i prezzi degli alimenti freschi e dell’energia – è sceso al 2,9% dal 3% del mese precedente. L’inflazione annuale del Giappone si è attestato al 3,2%, secondo i dati del governo. L’inflazione ha toccato il massimo degli ultimi due anni nel gennaio 2025, per poi ridursi gradualmente nel corso dell’anno.

A maggio, il Giappone ha visto l’inflazione del riso raggiungere il livello più alto degli ultimi 50 anni, e i prezzi del riso sono saliti ai massimi storici. L’inflazione del riso per dicembre è stata pari al 34,4%, segnando il settimo mese consecutivo di calo rispetto a un anno fa. Nonostante ciò, i prezzi del riso in Giappone rimangono vicini a livelli documentati, con un prezzo medio di un sacco di riso da 5 chilogrammi a 4.267 yen per la settimana terminata l’11 gennaio.

I dati arrivano mentre il primo ministro Sanae Takaichi è pronto a sciogliere la Camera bassa del Giappone in preparazione delle elezioni anticipate dell’8 febbraio. Takaichi ha fatto della lotta al costo della vita una priorità e ha promesso di sospendere per due anni la tassa alimentare dell’8% in Giappone per aiutare le famiglie con costi della vita in aumento. Il governo ha messo a punto un massiccio pacchetto di stimoli da 135 miliardi di dollari per il Paese, che comprendeva misure per espandere le sovvenzioni del governo locale, oltre a fornire sussidi per le bollette di elettricità e carburante. La Banca del Giappone pubblicherà la sua decisione politica, con gli economisti che si aspettano un mantenimento allo 0,75%.