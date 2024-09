Inflazione, Georgieva FMI: siamo in una posizione migliore, ma non possiamo abbassare la guardia

La direttrice del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva, ha recentemente discusso lo stato attuale dell’inflazione globale, sottolineando che, nonostante i numerosi aumenti dei tassi d’interesse attuati, l’inflazione è rimasta elevata per lungo tempo quest’anno. Tuttavia, ha evidenziato che la situazione è migliorata, con tassi d’inflazione in calo significativo, che ora raggiungono gli obiettivi prefissati in molte economie. Durante il suo intervento in occasione della cerimonia annuale di lettura dedicata all’ex direttore Michel Camdessus, svolta dalla presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, Georgieva ha messo in guardia sui rischi ancora presenti.

Ella ha osservato che, nonostante i progressi, in diversi paesi l’inflazione continua a manifestarsi, in particolare nei settori dei servizi, suggerendo che un eventuale aumento dell’inflazione generale è possibile. Ha inoltre sottolineato l’incertezza che circonda l’evoluzione economica, affermando che il contesto attuale è caratterizzato da shock frequenti e imprevisti, il che significa che le sfide future potrebbero riservare sorprese.

Georgieva ha anche parlato dell’importanza per le banche centrali di adottare una prospettiva a lungo termine nelle loro politiche monetarie, enfatizzando che devono essere pronte ad affrontare situazioni impreviste e reattive alle nuove circostanze economiche. Nonostante le incertezze, l’FMI rimane fiducioso nella capacità di tenere sotto controllo l’inflazione, affermando che ci sono ragioni per essere ottimisti riguardo alla lotta contro questo fenomeno.

In sintesi, mentre ci sono segni di miglioramento nella gestione dell’inflazione, la direttrice Georgieva ha chiarito che rimangono sfide significative e la necessità di vigilanza continua è cruciale. Le banche centrali devono mantenere un approccio flessibile per rispondere a eventuali sviluppi inattesi. Quindi, mentre il panorama attuale mostra progressi, è fondamentale non abbassare la guardia e continuare a lavorare per stabilizzare l’economia globale.