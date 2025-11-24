Inflazione euro zona ancora alta

14.9 C
Joachim Nagel, presidente della Bundesbank e membro del Consiglio direttivo della BCE, afferma che la Banca centrale europea deve continuare a monitorare gli effetti successivi al picco inflazionistico post-Covid. In particolare, è necessario tenere d’occhio l’aumento dei prezzi alimentari e la persistenza dei costi dei servizi.

Nagel ha spiegato che, sebbene i prezzi siano vicini all’obiettivo del 2% e destinati a restare lì nel medio termine, gli strascichi della crisi sono ancora visibili in alcuni casi. I sondaggi mostrano come le famiglie continuino a temere ulteriori rialzi dei prezzi nell’area euro, dopo il picco del 10,6% dell’ottobre 2022. Con alimentari e servizi ancora sopra il 3%, prevale una linea prudente dopo gli otto tagli da un quarto di punto già effettuati.

Nagel ha ribadito che la banca è in una buona posizione e che le decisioni devono restare basate sui dati, in modo flessibile e meeting-by-meeting. A dicembre arriveranno nuove proiezioni per i prossimi due anni e, per la prima volta, per il 2028, utili a valutare l’adeguatezza dell’attuale stance.

Quanto al recente rafforzamento dell’euro, Nagel ha minimizzato, affermando che il livello attuale non è preoccupante e che il cambio con il dollaro non è lontano dalla media storica.

