Inflazione estiva: rincari record per il turismo italiano 2025

L’estate del 2025 ha segnato un momento significativo nella storia del turismo italiano, caratterizzata da una considerevole ondata di aumenti di prezzo nel settore. Secondo i dati forniti dall’ISTAT, l’inflazione ha colpito in particolare i pacchetti vacanza nazionali, che hanno registrato un incremento congiunturale del 16,1% nel luglio 2025, il maggiore incremento mensile dal 2019. Rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, i pacchetti mostrano un rincaro del 10,3%, dopo un già elevato +29,9% dell’anno passato.

Insieme a questi rincari, anche i voli nazionali hanno subito un forte aumento, con un +35,9% tendenziale a luglio, a fronte di un calo dei prezzi nel 2024. Questo significa che il costo per volare in Italia durante l’alta stagione è aumentato di oltre un terzo rispetto a dodici mesi fa. Gli aumenti si osservano anche nei voli verso l’Europa e intercontinentali, con rispettivamente un +4,3% e un +14,3%, evidenziando una pressione inflattiva che interessa l’intero settore dei trasporti.

Parallelamente, il costo del “carrello della spesa” è aumentato del 3,2% su base annua, con i generi alimentari freschi a +5,1% e i lavorati a +2,8%. Questo scenario contribuisce a erodere il potere d’acquisto delle famiglie, maggiormente colpite nei consumi di frequenza, mentre i beni energetici mostrano una tendenza deflattiva. Nonostante un indice generale fissato all’1,7%, il dato evidenzia una inflazione sempre più concentrata nelle esperienze e nei consumi tipici della stagione estiva italiana.