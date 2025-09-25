23 C
Inflazione e tensioni commerciali in Europa: scenari futuri

Da StraNotizie
Le prospettive di inflazione in Europa sono attualmente incerte a causa delle politiche commerciali variabili a livello mondiale, secondo il Bollettino economico della Banca Centrale Europea (Bce). Un possibile rafforzamento dell’euro potrebbe contribuire a ridurre l’inflazione oltre le aspettative. Inoltre, se un aumento dei dazi portasse a una diminuzione della domanda per le esportazioni dell’area euro, l’inflazione potrebbe registrare un ulteriore calo, rimanendo contenuta grazie a un incremento delle esportazioni verso paesi con capacità produttiva in eccesso.

Tuttavia, le tensioni commerciali in corso potrebbero generare maggiore volatilità e avversione al rischio sui mercati finanziari, influenzando negativamente la domanda interna e contribuendo a una diminuzione dell’inflazione. D’altra parte, l’inflazione potrebbe aumentare se la frammentazione delle catene di approvvigionamento globali portasse a un incremento dei prezzi all’importazione, creando inoltre vincoli di capacità nell’economia interna.

Infine, si segnala che anche un incremento della spesa per difesa e infrastrutture potrebbe comportare un aumento dell’inflazione nel medio termine.

