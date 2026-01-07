Inflazione e multe stradali in Italia

Il rinvio dei rincari delle multe stradali è entrato in vigore a Capodanno con l’ultimo decreto Milleproroghe e sarà valido per tutto il 2026. Si tratta del terzo rinvio consecutivo e potrebbe essere il sintomo di un imbarazzo della politica nell’applicare l’adeguamento delle sanzioni del Codice della strada all’inflazione.

L’articolo 195 del Codice della strada impone di eseguire l’adeguamento ogni due anni, ma gli importi che saranno in vigore anche nel 2026 sono gli stessi originariamente destinati a valere per il biennio 2021-2022. Ciò significa che se alla fine dell’anno si lasciasse scadere la proroga, gli importi salirebbero di circa il 20%, considerando l’inflazione registrata nel corso del 2026.

La sospensione dei rincari fu decisa per non far gravare sulle tasche degli italiani gli effetti di un’inflazione che verso la fine dell’emergenza Covid era tornata a due cifre. Tuttavia, se con l’avvicinarsi del 2027 si decidesse un ulteriore rinvio, non si farebbe che appesantire il conto che prima o poi andrà pagato.

Un possibile regalo agli indisciplinati, a scapito della sicurezza stradale, potrebbe essere evitato se si pensa non solo alla perdita di potere di acquisto, ma anche al fatto che la circolazione stradale è davvero caotica e il rispetto delle norme si presenta non di rado complicato. Nel tempo non poche sanzioni sono state inasprite, come ad esempio la disciplina della sosta e l’utilizzo non consentito del cellulare.