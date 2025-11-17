Inflazione e fiscal drag: il mistero del potere d’acquisto in Italia

I consumatori notano con sempre maggiore evidenza che la spesa quotidiana è aumentata, mentre i salari sembrano non essere sufficienti. L’Istat conferma questa percezione, segnalando una diminuzione del potere d’acquisto degli stipendi dell’8,8% in quattro anni. Anche se gli stipendi nominalmente aumentano, l’inflazione cresce più velocemente, facendo sembrare di avere più soldi ma consentendo di acquistare meno.

Inoltre, un ulteriore problema è rappresentato dal “fiscal drag”, dove aumenti di stipendio portano a un innalzamento delle imposte senza un reale incremento del potere d’acquisto. Ad esempio, un lavoratore con un reddito imponibile di € 35.000 paga tasse per € 6.935, con un’aliquota media del 19,81%. Se riceve un aumento pari all’inflazione, portando il reddito a € 41.160, le tasse salgono a € 9.091 e l’aliquota media aumenta al 22,09%, comportando un aggravio di circa € 937.

Questo fenomeno è poco compreso dai contribuenti, che continuano a sentirsi in difficoltà nonostante un apparente recupero dell’inflazione. Infatti, la maggior parte dei rinnovi contrattuali non riesce a coprire l’aumento dei prezzi, portando a una riduzione del potere d’acquisto e a un incremento della tassazione.

Nonostante la complessità del meccanismo, chi governa è consapevole della situazione e non adotta correttivi semplici come l’adeguamento delle soglie fiscali all’inflazione. Gli annunci di riduzione delle tasse risultano del tutto ingannevoli, poiché in realtà si continua a tassare in modo crescente, colpendo la maggioranza dei contribuenti, che non beneficiano di alcuna diminuzione fiscale e subiscono le conseguenze del fiscal drag.