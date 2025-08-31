Inflazione e crisi economica in Calabria: scenari preoccupanti

La diminuzione del PIL nel primo semestre dell’anno segna una difficile fase per l’economia calabrese, già provata da costi crescenti e da una contrazione della produzione. L’inflazione in Italia ha raggiunto l’1,6% ad agosto, influenzata dall’innalzamento dei prezzi al consumo. A luglio, la Calabria ha registrato uno dei tassi di inflazione più elevati d’Italia, pari al 2,1%, superata solo dalla Puglia.

Questo aumento è spesso il risultato di manovre speculative che colpiscono direttamente le famiglie in un contesto già complesso.

L’aumento dei prezzi di alimenti e abbigliamento varia tra le città della Calabria. Cosenza si è piazzata al secondo posto in Italia per inflazione a luglio, con un preoccupante 2,7%, che comporta un incremento annuale della spesa di circa 525 euro per una famiglia di due persone, ben oltre la media nazionale. Reggio Calabria ha registrato un’inflazione dell’1,8%, con una spesa aggiuntiva di 350 euro, mentre Catanzaro si distingue per la migliore qualità della vita, con un tasso al 1,2% e una spesa supplementare di soli 233 euro per famiglia. Non ci sono dati per Crotone e Vibo Valentia, che dovrebbero comunque allinearsi ai numeri delle altre città.

Le differenze nei prezzi alimentari incidono significativamente sulle famiglie calabresi, con l’aumento dei costi che svuota i carrelli e altera i bilanci familiari, generando due ansia costante. Massimiliano Dona, dell’Unione Nazionale Consumatori, ha già espresso preoccupazione per l’inflazione in una regione in costante crisi economica, evidenziando che le attuali dinamiche potrebbero aggravare ulteriormente le situazioni economiche domestiche.