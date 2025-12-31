Inflazione Corea del Sud

I prezzi al consumo in Corea del Sud hanno registrato un aumento del 2,3% a dicembre rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, allineandosi alle previsioni mediane del 2,30% come indicato dai dati diffusi da Statistics Korea.

L’indice dei prezzi al consumo ha mostrato una crescita dello 0,3% su base mensile, superando le attese degli economisti che prevedevano un aumento dello 0,2%.

Per l’intero periodo, l’inflazione complessiva si è attestata al 2,1%.