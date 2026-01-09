10 C
Inflazione Cina sale a dicembre

L’inflazione al consumo in Cina è aumentata a dicembre al ritmo più veloce in quasi tre anni, mentre la deflazione di fabbrica è rimasta radicata. I prezzi al consumo sono aumentati dello 0,8% rispetto all’anno precedente, il livello più alto da febbraio 2023, secondo i dati dell’Ufficio nazionale di statistica.

I prezzi alla fabbrica sono scesi dell’1,9% a dicembre rispetto all’anno precedente, estendendo la serie deflazionistica oltre i tre anni. L’inflazione core, che esclude la volatilità dei prezzi dei prodotti alimentari e dell’energia, è aumentata dell’1,2% su base annua a dicembre, invariata rispetto alla crescita del mese precedente.

Su base mensile, i prezzi al consumo sono cresciuti dello 0,2%, al di sopra del previsto aumento dello 0,1%. Sebbene la Cina sia sulla buona strada per raggiungere il suo obiettivo di crescita di circa il 5%, l’economia ha continuato a far fronte a pressioni deflazionistiche. I consumatori sono rimasti riluttanti a spendere in un contesto di prospettive occupazionali incerte e di una prolungata crisi immobiliare che ha eroso la ricchezza delle famiglie.

La crescita del PIL reale della Cina probabilmente scenderà al 4,5% nel quarto trimestre, in calo rispetto al 4,8% del terzo trimestre. La banca di Wall Street ha affermato che la contrazione degli investimenti in immobilizzazioni probabilmente si è accentuata a dicembre, scendendo di circa l’11,8% rispetto all’anno precedente. L’attività manifatturiera cinese si è inaspettatamente ampliata a dicembre, registrando un file di otto mesi consecutivi di calo.

Il governo potrebbe varare ulteriori misure di allentamento nel breve termine, tra cui il taglio dei tassi ipotecari e l’allentamento delle restrizioni sull’acquisto di case. Tuttavia, le imprese industriali hanno visto i loro profitti crollare del 13,1% su base annua a novembre, il calo più marcato da oltre un anno. Le case automobilistiche del paese hanno lanciato una nuova tornata di tagli dei prezzi e vantaggi all’inizio di quest’anno poiché le richieste sono rimaste lente.

