Inflazione Cina in aumento

L’inflazione annua dei consumi in Cina ha registrato un’accelerazione nel mese di novembre. I dati ufficiali mostrano che l’indice dei prezzi al consumo è aumentato dello 0,7% rispetto all’anno precedente, in linea con le previsioni. Questo rappresenta un aumento rispetto allo 0,2% registrato nel mese di ottobre.

Su base mensile, il CPI è diminuito dello 0,1%, contro un aumento dello 0,2% registrato in ottobre e una previsione di crescita dello 0,2%. L’indice dei prezzi alla produzione è sceso del 2,2% su base annua a novembre, peggiore rispetto alla previsione di una diminuzione del 2,0% e in peggioramento rispetto al calo del 2,1% di ottobre. Questi dati sono stati pubblicati dall’Ufficio Nazionale di Statistica. Le autorità continuano la loro campagna per contenere la sovraccapacità.