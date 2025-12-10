7.6 C
Roma
mercoledì – 10 Dicembre 2025
Economia

Inflazione Cina in aumento

Da stranotizie
Inflazione Cina in aumento

L’inflazione annua dei consumi in Cina ha registrato un’accelerazione nel mese di novembre. I dati ufficiali mostrano che l’indice dei prezzi al consumo è aumentato dello 0,7% rispetto all’anno precedente, in linea con le previsioni. Questo rappresenta un aumento rispetto allo 0,2% registrato nel mese di ottobre.

Su base mensile, il CPI è diminuito dello 0,1%, contro un aumento dello 0,2% registrato in ottobre e una previsione di crescita dello 0,2%. L’indice dei prezzi alla produzione è sceso del 2,2% su base annua a novembre, peggiore rispetto alla previsione di una diminuzione del 2,0% e in peggioramento rispetto al calo del 2,1% di ottobre. Questi dati sono stati pubblicati dall’Ufficio Nazionale di Statistica. Le autorità continuano la loro campagna per contenere la sovraccapacità.

Articolo precedente
Pallavolo Italia serie B2 donne
Articolo successivo
Trump attacca l’immigrazione negli Stati Uniti
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.